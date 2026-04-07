"Динамо" відреагувало на смерть Мірчі Луческу

Мірча Луческу / © ФК Динамо Київ

Київське «Динамо» відреагувало на смерть колишнього головного тренера команди Мірчі Луческу.

Спільну заяву випустили президент «Динамо» Ігор Суркіс, головний тренер Ігор Костюк та капітан команди Віталій Буяльський.

Луческу керував першою командою «біло-синіх» з 2020 по 2023 роки, під його керівництвом динамівці оформили «золотий требл» (завоювали золоті медалі чемпіонату, Кубок та Суперкубок України) у сезоні-2020/2021.

«З глибоким сумом та важким серцем ми зустріли звістку про те, що на 81-му році життя у кращі світи пішов легендарний тренер Мірча Луческу, якого ми всі дуже добре знали.

Ім’я Мірчі Луческу назавжди вписане в історію нашого клубу. Під його керівництвом «Динамо» здобуло яскраві перемоги на внутрішній арені, зокрема виграло чемпіонські медалі, а також стало володарем Кубку України та Суперкубку. У складні часи його досвід, харизма та відданість футболу допомогли команді повернути стабільність, чемпіонський характер, віру і впевненість у власних силах.

Його колосальний досвід, глибоке розуміння гри, мудрість і витримка залишили незабутній слід у серцях усіх, хто мав щастя бути з ним в одній команді.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Мірчі Луческу. Розділяємо з ними цей біль втрати. Завжди пам’ятатимемо його. Мірча Луческу продовжить жити у наших серцях. Земля пухом».

Ігор Суркіс, президент ФК «Динамо» (Київ)



Ігор Костюк, головний тренер ФК «Динамо» (Київ)



Віталій Буяльський, капітан команди

Нагадаємо, Від 2004 до 2016 року Луческу був головним тренером донецького «Шахтаря». Із «гірниками» румун виграв 22 трофеї: 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, шість — національного кубка, сім — Суперкубка України, а в сезоні-2008/09 завоював Кубок УЄФА.