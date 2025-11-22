ТСН у соціальних мережах

Проспорт
70
1 хв

"Динамо" встановило історичний клубний антирекорд в УПЛ

"Біло-сині" вперше в історії програли три матчі поспіль у чемпіонаті України.

Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" встановило історичний клубний антирекорд в українській Прем’єр-лізі (УПЛ).

У суботу, 22 листопада, команда Олександра Шовковського зазнала поразки від "Колоса" (1:2) у виїзному матчі 13-го туру УПЛ.

Для "біло-синіх" ця поразка стала третьою поспіль в УПЛ. До цього кияни програли донецькому "Шахтарю" (1:3) та поступилися черкаському ЛНЗ (0:1).

Три поразки поспіль – найдовша програшна серія "Динамо" в УПЛ за всю історію.

Цікаво, що за останній місяць столичний клуб встановив і клубний рекорд за серією без поразок в УПЛ (42 матчі), і антирекорд.

Після поразки від "Колоса" київський клуб опустився на проміжне п'яте місце в УПЛ. Якщо лідер чемпіонату "Шахтар" сьогодні обіграє "Оболонь", то відставання "Динамо" від "гірників" зросте вже до 10 очок.

У наступному турі УПЛ кияни 1 грудня приймуть "Полтаву", а перед цим 27 листопада проведуть гостьовий матч з кіпрською "Омонією" в межах основного раунду Ліги конференцій.

