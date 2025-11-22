- Дата публікації
"Динамо" встановило історичний клубний антирекорд в УПЛ
"Біло-сині" вперше в історії програли три матчі поспіль у чемпіонаті України.
Київське "Динамо" встановило історичний клубний антирекорд в українській Прем’єр-лізі (УПЛ).
У суботу, 22 листопада, команда Олександра Шовковського зазнала поразки від "Колоса" (1:2) у виїзному матчі 13-го туру УПЛ.
Для "біло-синіх" ця поразка стала третьою поспіль в УПЛ. До цього кияни програли донецькому "Шахтарю" (1:3) та поступилися черкаському ЛНЗ (0:1).
Три поразки поспіль – найдовша програшна серія "Динамо" в УПЛ за всю історію.
Цікаво, що за останній місяць столичний клуб встановив і клубний рекорд за серією без поразок в УПЛ (42 матчі), і антирекорд.
Після поразки від "Колоса" київський клуб опустився на проміжне п'яте місце в УПЛ. Якщо лідер чемпіонату "Шахтар" сьогодні обіграє "Оболонь", то відставання "Динамо" від "гірників" зросте вже до 10 очок.
У наступному турі УПЛ кияни 1 грудня приймуть "Полтаву", а перед цим 27 листопада проведуть гостьовий матч з кіпрською "Омонією" в межах основного раунду Ліги конференцій.