Проспорт
117
1 хв

"Динамо" встановило клубний рекорд за серією без поразок в УПЛ

Підопічні Олександра Шовковського не програють уже 39 матчів поспіль у чемпіонаті України.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" встановило клубний рекорд за серією без поразок в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

У матчі 7-го туру УПЛ "біло-сині" на виїзді зіграли внічию з львівськими "Карпатами" (3:3), втративши перемогу вже у компенсований до другого тайму час.

Незваючи на це, підопічні Олександра Шовковського подовжили свою безпрограшну серію в чемпіонаті України до 39 поєдинків та перевершили таким чином клубний рекорд.

В останніх 39 матчах національного чемпіонату динамівці здобули 27 перемог та 12 разів зіграли внічию.

Попередня рекордна серія киян тривала від травня 2014-го до жовтня 2015 року. Тоді "Динамо" під керівництвом Сергія Реброва не програвало 38 поєдинків поспіль.

Зазначимо, що рекордна в історії УПЛ серія без поразок належить донецькому "Шахтарю". "Гірники" не програвали 55 матчів поспіль у чемпіонаті в період від липня 2000-го до серпня 2002 року.

Наразі "Динамо" очолює таблицю УПЛ, набравши 15 очок після семи турів. Однак уже 28 вересня киян можуть обійти "Шахтар" і "Колос", які мають по 14 балів, а також по одному матчу в запасі.

Наступний матч "Динамо" проведе 2 жовтня в Лізі конференцій проти англійського "Крістал Пелас", після чого 5 жовтня зіграє з "Металістом 1925" в УПЛ.

