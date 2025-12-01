"Динамо" встановило новий клубний антирекорд в УПЛ

"Динамо" – "Полтава" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" оновило клубний антирекорд, програвши "Полтаві" в домашньому матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився поразкою "біло-синіх" з рахунком 1:2 .

Поразка від "Полтави" стала для "Динамо" четвертою поспіль в УПЛ. До цього кияни програли донецькому "Шахтарю" (1:3), поступилися черкаському ЛНЗ (0:1) та зазнали поразки від ковалівського "Колоса" (1:2).

Чотири поразки поспіль – найдовша програшна серія "Динамо" в УПЛ за всю історію.

Зазначимо, що поєдинок проти "Полтави" став першим біля керма "Динамо" для виконувача обов'язків головного тренера Ігоря Костюка, який очолив команду після звільнення Олександра Шовковського.

Наразі "Динамо" (20 очок) перебуває на сьомому місці в таблиці УПЛ. Якщо лідер чемпіонату "Шахтар" сьогодні обіграє "Кривбас", то відставання "біло-синіх" від "гірників" зросте вже до 13 очок.

До кінця 2025 року киянам залишилося провести чотири матчі: проти "Кудрівки" (6 грудня) та "Вереса" (14 грудня) в УПЛ, а також з італійською "Фіорентиною" (11 грудня) та вірменським "Ноа" (18 грудня) в основному раунді Ліги конференцій.

