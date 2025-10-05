"Динамо" – "Металіст 1925" / © ФК Металіст 1925

"Динамо" зіграло внічию з "Металістом 1925" в матчі 8-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 1:1 .

"Біло-сині" відкрили рахунок на 35-й хвилині зустрічі – Назар Волошин забив ударом з-за меж штрафного майданчика після передачі Олександра Караваєва.

Однак у другому таймі харків'яни відігралися – на 58-й хвилині Іван Литвиненко низом пробив у дальній кут. Асист зробив нігерійський нападник Пітер Ітодо.

Огляд матчу "Динамо" – "Металіст 1925"

"Динамо" втратило очки в четвертому поспіль матчі УПЛ. Раніше підопічні Олександра Шовковського зіграли внічию проти "Оболоні" (2:2), "Олександрії" (2:2) та "Карпат" (3:3).

Після цього матчу кияни з 16 очками посідають друге місце в таблиці УПЛ, випереджаючи "Кривбас" за додатковими показниками. "Металіст 1925" (15 пунктів) йде на п'ятій позиції.

Лідирує в чемпіонаті "Шахтар", який має у своєму активі 17 очок і матч у запасі – сьогодні, 5 жовтня, "гірники" зіграють проти ЛНЗ.

У наступному турі "Динамо" 18 жовтня зустрінеться із "Зорею", а підопічні Младена Бартуловича 20 жовтня позмагаються з "Кудрівкою".