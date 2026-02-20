"Динамо" вирвало перемогу над "Рухом" у першому матчі весняної частини УПЛ

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

"Динамо" здобуло перемогу над "Рухом" у домашньому матчі 17-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 1:0 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. А в другій половині протистояння підопічні Ігоря Костюка зуміли забити переможний м'яч – на 75-й хвилині Матвій Пономаренко у центрі штрафного майданчика на підбиранні точно пробив під поперечину після навісу з кутового від Віталія Буяльського.

Для обох клубів це була перша офіційна гра для після зимової паузи.

Огляд матчу "Динамо" – "Рух"

Після цієї перемоги "Динамо" (29 очок) продовжує посідати четверте місце в таблиці УПЛ. "Рух" (19 балів) перебуває на 11-й позиції.

У наступному турі національного чемпіонату "біло-сині" 27 лютого приймуть "Епіцентр", тоді як львівський клуб 1 березня на виїзді зіграє проти "Оболоні".