"Динамо" виступило з офіційною заявою щодо скандалу навколо новачка клубу, який поширював проросійський контент

Владіслав Бленуцe / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" виступило з офіційною заявою щодо скандалу з румунським новачком клубу Владіславом Бленуце, який поширював проросійський контент у своїх соцмережах.

"Футбольний клуб "Динамо" разом із величезною сім'єю наших уболівальників робить усе можливе для наближення нашої перемоги над агресором.

Патріотизм, робота на нашу перемогу та безумовне засудження дій країни-окупантки є визначальними принципами формування нашої команди. Саме тому ми вважаємо за необхідне пояснити ситуацію із підписанням нашого нового румунського легіонера.

Перше. Угода щодо придбання Владіслава Бленуце відбулася в останні хвилини трансферного вікна та була пов'язана із переходом Владислава Ваната до "Жирони". У перемовинах із гравцем не виникало жодних сумнівів щодо його позиції – він чітко заявив про підтримку України та бажання виступати за "Динамо".

Друге. Як тільки стало відомо про певний неприйнятний контент у соцмережах, пов'язаний із футболістом, клуб провів перевірку та нові перемовини із гравцем. Він підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки. Владіслав тепер не на словах розуміє справжню ситуацію, займає цілковито проукраїнську позицію та пишається можливістю грати в Україні.

Третє. Для "Динамо" Київ не існує компромісів у питанні ставлення наших спортсменів до найболісніших питань життя сучасної України. Клуб не сприйме жодних відступів від стовідсоткової патріотичної позиції та негайно припинить співпрацю із будь-ким із наших гравців.

Четверте. Владіслав Бленуце сам найближчим часом звернеться до украінців із вичерпним роз'ясненням своєї позиції.

Уже завтра на клубному каналі "Динамо ТБ" вийде його перше розгорнуте інтерв'ю, у якому він відповість на всі запитання та поділиться власним баченням ситуації. Слава Україні!", – йдеться в заяві на офіційному сайті "Динамо".

Нагадаємо, у 23-річного румунського форварда знайшли зашкварні репости у TikTok, зокрема промови пропагандиста держави-агресорки Володимира Соловйова та виступу із саундтреком російського серіалу "Бригада".

Також у соцмережах дружини Бленуцe було виявлено фото з ностальгією за СРСР і вирізки з промов президента РФ Володимира Путіна.

Зазначимо, що Бленуце підписав з "Динамо" контракт до літа 2030 року.

За місце у стартовому складі київського клубу Бленуце конкуруватиме з іншими двома нападниками – Едуардо Герреро та Матвієм Пономаренком. Основний форвард "біло-синіх" Владислав Ванат 1 вересня офіційно перейшов до іспанської "Жирони".

Нагадаємо, "Динамо" виграло чотири матчі поспіль на старті нового сезону УПЛ і з 12 очками одноосібно очолює турнірну таблицю.

У п'ятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, підопічні Олександра Шовковського 13 вересня на виїзді зіграють проти "Оболоні".