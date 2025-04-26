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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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112
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"Динамо" визначилося, де гратиме домашні матчі єврокубків у сезоні-2025/26

"Біло-сині" проводитимуть міжнародні поєдинки у польському Любліні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" визначилося зі стадіоном, де гратиме номінально домашні матчі єврокубків у сезоні-2025/26.

"Біло-сині" проводитимуть міжнародні поєдинки на "Арені Люблін" у польському Любліні, яка вміщує 15 247 глядачів.

Зазначимо, що цього сезону кияни грали домашні матчі кваліфікації Ліги чемпіонів саме на "Арені Люблін", а в основному етапі Ліги Європи приймали своїх суперників вже у німецькому Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні".

За п'ять турів до кінця чемпіонату "Динамо" (63 очки) очолює таблицю УПЛ. "Біло-сині" на 3 бали випереджають "Олександрію", яка йде другою, але мають матч у запасі. Відрив киян від "Шахтаря", який посідає третю позицію, становить 10 пунктів.

Якщо столичний клуб виграє УПЛ, то наступного сезону стартуватиме в єврокубках з другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів.

Наступний матч команда Олександра Шовковського проведе у неділю, 27 квітня, проти "Шахтаря" у 26-му турі УПЛ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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