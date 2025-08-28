ТСН у соціальних мережах

"Динамо" взяло реванш у "Маккабі" Тель-Авів, але не вийшло до основної стадії Ліги Європи

Чемпіон України виступить в основному етапі Ліги конференцій.

"Маккабі" Тель-Авів – "Динамо" Київ

"Маккабі" Тель-Авів – "Динамо" Київ / © Associated Press

Київське "Динамо" перемогло ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26. Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбувся на "Арені Люблін" у польському Любліні та завершився з рахунком 1:0.

Перша зустріч між командами відбулася 21 серпня у сербському місті Бачка-Топола і завершилася поразкою чемпіона України з рахунком 1:3.

У матчі-відповіді підопічні Олександра Шовковського відкрили рахунок уже на 5-й хвилині – після розіграшу кутового Олександр Піхальонок виконав навіс з правого флангу, а Едуардо Герреро головою переправив м'яч у ворота.

На жаль, забити ще та зрівняти рахунок у двоматчевому протистоянні українська команда не зуміла.

Огляд матчу "Динамо" Київ – "Маккабі" Тель-Авів

Таким чином, за сумою двох матчів "Динамо" поступилося з рахунком 2:3, а відтак виступить в основному етапі Ліги конференцій. Ізраїльський клуб вийшов до основної стадії Ліги Європи.

Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" перед матчем-відповіддю з "Маккабі" у відборі Ліги Європи отримало нового тренера.

