Проспорт
493
2 хв

"Динамо" з голом Ярмоленка перемогло "Чернігів" і стало володарем Кубка України

"Біло-сині" завоювали 14-й Кубок України у своїй історії та перший від 2021 року.

Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" стало володарем Кубка України з футболу сезону-2025/26.

У фінальному матчі турніру, який відбувся 20 травня на "Арені Львів", підопічні Ігоря Костюка обіграли першоліговий "Чернігів" з рахунком 3:1.

"Біло-сині" могли відкривати рахунок на 14-й хвилині зустрічі, але гол Віталія Буяльського після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

На 26-й хвилині кияни все ж вийшли вперед — Буяльський завдав влучного удару під поперечину.

На 34-й хвилині чернігівці несподівано зрівняли рахунок — Анатолій Романченко забив ударом головою після подачі Єгора Шалфєєва зі штрафного.

Команди вирушили на перерву за нічийного рахунку. Але вже на старті другого тайму "Динамо" знову вийшло вперед — Буяльський на 53-й хвилині оформив дубль, скориставшись передачею Матвія Пономаренка.

На 70-й хвилині столичний клуб збільшив свою перевагу в рахунку — Андрій Ярмоленко обігрався в стінку з Едуардо Герреро та точно пробив низом у дальній кут.

Таким чином, "Динамо" здобуло 14-й Кубок України у своїй історії та перший від 2021 року. "Біло-сині" впритул наблизилися за цим показником до рекордсмена — донецького "Шахтаря", який перемагав 15 разів.

Минулого сезону саме "гірники" стали володарями Кубка України, у фіналі в серії пенальті здолавши "Динамо".

Також "Динамо" наздогнало "Шахтар" за трофеями в Україні — по 40. Після завоюванню чемпіонства УПЛ-2025/26 донецький клуб обійшов "біло-синіх", але завдяки перемозі в Кубку України кияни знову відновили рівновагу.

Крім завоювання трофею, "Динамо" також гарантувало собі потрапляння до єврокубків на наступний сезон, де команда стартуватиме з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Зазначимо, що "Чернігів" став другим в історії представником Першої ліги, який дійшов до фіналу Кубка України. Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні-2018/19.

