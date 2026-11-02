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"Динамо" з рекордним голом і вилученням Ярмоленка перемогло "Кривбас" в УПЛ
"Біло-сині" піднялися до топ-3 турнірної таблиці чемпіонату України.
"Динамо" здолало "Кривбас" у виїзному матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 0:2.
"Біло-сині" відкрили рахунок на 18-й хвилині зустрічі — Матвій Пономаренко ударом головою в падінні замкнув подачу Андрія Ярмоленка з правого флангу.
На 43-й хвилині столичний клуб збільшив свою перевагу в рахунку — Ярмоленко ударом по центру воріт реалізував пенальті, який було призначено за фол Володимира Вілівальда проти Пономаренка у власному штрафному майданчику.
Це 125-й гол Ярмоленка в УПЛ. Він одноосібно став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України, побивши рекорд ексфорварда киян Максима Шацьких, на рахунку якого 124 забиті м'ячі.
Після встановлення історичного досягнення Ярмоленко пробув на полі недовго. Ще в компенсований до першого тайму час 37-річний вінгер "біло-синіх" отримав пряму червону картку за те, що перед чужим штрафним майданчиком ударив по ногах панамського півзахисника криворіжців Джованні Герберта.
У другому таймі підопічні Олександра Петракова намагалися відігратися, але "Динамо", виконувачем обов'язків головного тренера якого після звільнення Ігоря Костюка став поляк Мацей Кендзьорек, вдавалося стримувати натиск суперника.
На 74-й хвилині команди були змушені залишити поле через повітряну тривогу. Після поновлення гри рахунок на табло вже не змінився.
Огляд матчу "Кривбас" — "Динамо"
Завдяки цій перемозі "Динамо" піднялося на третє місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 22 очки після десяти матчів. "Кривбас" з 6 балами після дев'яти зіграних поєдинків залишився на передостанній, 15-й сходинці.
У наступному турі "Динамо" 8 листопада у Львові зіграє з "Шахтарем", а "Кривбас" днем раніше на виїзді позмагається з "Епіцентром".
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" та вийшов до чвертьфіналу Кубка України.