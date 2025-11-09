ТСН у соціальних мережах

Проспорт
281
2 хв

"Динамо" з травмою Ярмоленка зазнало другої поспіль поразки в УПЛ

Підопічні Олександра Шовковського виявилися слабшими за ЛНЗ.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – ЛНЗ

"Динамо" – ЛНЗ / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" програло черкаському ЛНЗ у матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 0:1.

Вже в першому таймі лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко травмувався – на 33-й хвилині поєдинку 36-річний вінгер сів на газон і тримався за литковий м'яз, після чого був змушений залишити поле. Замість нього вийшов Едуардо Герреро.

Наприкінці першого тайму ЛНЗ вийшов уперед – на 45+1-й хвилині голкіпер киян Руслан Нещерет пирирував удар Проспера Обаха у швидкій контратаці черкаського клубу, але Євген Пастух добив м'яч у порожні ворота.

У другому таймі "Динамо" намагалося виправити ситуацію, однак так і не зуміло розпечатати ворота суперника.

Огляд матчу "Динамо" – ЛНЗ

Для "Динамо" це друга поспіль поразка в УПЛ. Минулого туру підопічні Олександра Шовковського програли донецькому "Шахтарю" (1:3).

"Біло-сині" програли два матчі чемпіонату поспіль вперше від жовтня 2023 року, коли поступилися "Поліссю" (2:3) та "Дніпру-1" (0:1).

Таким чином, "Динамо" (20 очок) залишилося на четвертому місці в УПЛ. Тоді як ЛНЗ (23 бали) піднявся на другу сходинку і тепер на один заліковий пункт відстає від лідера "Шахтаря", який має матч у запасі.

Додамо, що цього сезону ЛНЗ також завдав розгромної поразки "Шахтарю" (4:1) в матчі 8-го туру УПЛ.

У наступному турі чемпіонату України кияни 22 листопада на виїзді зустрінуться з "Колосом", а ЛНЗ днем раніше позмагається з "Полтавою".

Нагадаємо, цього тижня "Динамо" здобуло першу перемогу в основному раунді Ліги конференцій, розгромивши боснійський "Зріньські" з рахунком 6:0.

