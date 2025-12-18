ТСН у соціальних мережах

"Динамо" завершило єврокубковий сезон перемогою над вірменським клубом

"Біло-сині" здобули другу перемогу в основному раунді Ліги конференцій, але вилетіли з турніру.

"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" обіграло вірменський "Ноа" в матчі останнього, шостого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Номінально домашній для чемпіона України поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся в польському Любліні на "Арені Люблін" і завершився з рахунком 2:0.

Для "біло-синіх" ця гра вже не мала турнірного значення, адже за підсумками минулого туру команда достроково втратила шанси на вихід до плейоф третього за престижністю єврокубка.

У першому таймі "Динамо" мінімально перемогло вірменський клуб – на 27-й хвилині рахунок у грі відкрив Владислав Кабаєв, на дальній стійці замкнувши простріл Назара Волошина з правого флангу.

На самому старті другого тайму кияни подвоїли свою перевагу в рахунку – на 50-й хвилині Матвій Пономаренко забив головою після скидання головою від Владислава Дубінчака.

Зазначимо, що матч проти "Ноа" став першим для Ігоря Костюка у ролі повноцінного головного тренера "Динамо". Раніше він керував командою як виконувач обов'язків головного тренера від моменту звільнення Олександра Шовковського.

Огляд матчу "Динамо" – "Ноа"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Динамо" (6 очок) фінішувало на 27-му місці у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. Для виходу до плейоф киянам не вистачило одного очка.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" в заключному турі зіграв унічию з хорватською "Рієкою" та вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

