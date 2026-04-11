"Динамо" зазнало другої поразки поспіль в УПЛ
Підопічні Ігоря Костюка в Житомирі поступилися "Металісту 1925".
"Динамо" програло "Металісту 1925" у виїзному матчі 23-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Центральному стадіоні" в Житомирі завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол у цій зустрічі харківський клуб забив у другому таймі. На 78-й хвилині протистояння точним ударом відзначився колишній гравець киян Денис Антюх.
Зазначимо, що динамівці за весь матч завдали 9 ударів по воротах, тоді як суперник лише два. Але це не завадило підопічним Младена Бартуловича здобути перемогу.
Для "біло-синіх" це друга поспіль поразка в УПЛ. Минулого туру підопічні Ігоря Костюка програли "Карпатам" (0:1).
Після цього матчу "Динамо" (41 бал) залишилося на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1925" (38 очок) продовджує йти на п'ятій позиції.
У наступному турі УПЛ кияни 17 квітня приймуть "Зорю", а харків'яни днем пізніше позмагаються з "Кудрівкою".