"Динамо" зазнало другої поразки поспіль в УПЛ

Підопічні Ігоря Костюка в Житомирі поступилися "Металісту 1925".

"Металіст 1925" — "Динамо"

"Металіст 1925" — "Динамо"

"Динамо" програло "Металісту 1925" у виїзному матчі 23-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Центральному стадіоні" в Житомирі завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі харківський клуб забив у другому таймі. На 78-й хвилині протистояння точним ударом відзначився колишній гравець киян Денис Антюх.

Зазначимо, що динамівці за весь матч завдали 9 ударів по воротах, тоді як суперник лише два. Але це не завадило підопічним Младена Бартуловича здобути перемогу.

Огляд матчу "Металіст 1925" — "Динамо"

Буде додано незабаром.

Для "біло-синіх" це друга поспіль поразка в УПЛ. Минулого туру підопічні Ігоря Костюка програли "Карпатам" (0:1).

Після цього матчу "Динамо" (41 бал) залишилося на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1925" (38 очок) продовджує йти на п'ятій позиції.

У наступному турі УПЛ кияни 17 квітня приймуть "Зорю", а харків'яни днем пізніше позмагаються з "Кудрівкою".

