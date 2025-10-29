ТСН у соціальних мережах

Проспорт
973
2 хв

"Динамо" здійснило камбек і вибило "Шахтар" з Кубка України

"Біло-сині" завдяки вольовій перемозі в Класичному вийшли до чвертьфіналу Кубка України.

Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" в матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 2:1.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини Класичного "гірники" відкрили рахунок – на 48-й хвилині Лука Мейрелліш в центрі штрафного майданчика вдало підставив голову під дальній удар Педріньйо да Сілви.

На 72-й хвилині "біло-сині" відігралися – Андрій Ярмоленко влучно пробив у дальній кут після передачі Владислава Кабаєва з правого флангу.

Завдяки цьому Ярмоленко повторив рекорд за голами в Класичному. 36-річний лідер "біло-синіх" зрівнявся з колишнім форвардом "Динамо" Артемом Мілевським – обидва забили по 8 м'ячів.

На 77-й хвилині "Динамо" забило переможний м'яч – Едуардо Герреро зіграв на добиванні після того, як Дмитро Різник парирував удар головою Володимира Бражка з подачі кутового.

Таким чином, підопічні Олександра Шовковського вийшли до чвертьфіналу Кубка України. Команда Арди Турана вибула з турніру – "Шахтар" склав повноваження чинного володаря трофею.

Повне відео матчу "Динамо" – "Шахтар"

Зазначимо, що минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Нагадаємо, вже в наступному матчі "Шахтар" і "Динамо" знову зійдуться в очній дуелі – в неділю, 2 листопада, донеччани та кияни зіграють у Львові в межах 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

973
