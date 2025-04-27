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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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370
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2 хв

"Динамо" здійснило камбек і вирвало нічию в матчі з "Шахтарем" в УПЛ (відео)

"Гірники" та "біло-сині" розійшлися результативною нічиєю в напруженому Класичному.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Шахтар"

"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

Донецький "Шахтар" зіграв унічию з київським "Динамо" в центральному матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок "Арені Львів" у Львові завершився з рахунком 2:2.

Уже на 6-й хвилині зустрічі "гірники" відкрили рахунок – Кевін реалізував пенальті після того, як Тарас Михавко збив Егіналду в карному майданчику "біло-синіх".

На 20-й хвилині "помаранчево-чорні" подвоїли свою перевагу в рахунку – голкіпер киян Руслан Нещерет відбив м'яч перед собою після удару Миколи Матвієнка з-за меж штрафного, а Егіналду зіграв на добиванні.

На старті другого тайму підопічні Олександра Шовковського скоротили відставання в рахунку. На 56-й хвилині Владислав Ванат ударом головою замкнув подачу Владислава Дубінчака з лівого флангу.

Після цього динамівці намагалися уникнути поразки і створили кілька дуже хороших моментів. Підопічним Маріно Пушича не вдалося втримати перемогу – на 90+3-й хвилині за "Динамо" забив Владислав Кабаєв.

Огляд матчу "Шахтар" – "Динамо"

Після цього матчу "Динамо" (64 очки) продовжує лідирувати в УПЛ. За чотири тури до кінця "біло-сині" на 4 бали випереджають "Олександрію" і на 10 пунктів "Шахтар", який посідає третю позицію.

Зазначимо, що в матчі першого кола УПЛ, який відбувся 27 жовтня минулого року в Києві, "Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию 1:1.

У наступному турі УПЛ кияни зустрінуться з "Інгульцем", а донеччани позмагаються з "Чорноморцем". Обидва поєдинки відбудуться 3 травня.

Нагадаємо, "Шахтар" і "Динамо" також зустрінуться у фіналі Кубка України. Поєдинок відбудеться 14 травня у Житомирі.

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