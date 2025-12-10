- Дата публікації
"Динамо" здобуло путівку до 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА
"Біло-сині" у двоматчевому протистоянні подужали шотландський "Гіберніан".
Київське "Динамо" U-19 здобуло путівку до 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.
У матчі-відповіді 3-го раунду "Шляху чемпіонів", який відбувся 10 грудня у Шотландії, "біло-сині" зіграли внічию з шотландським "Гіберніаном" – 1:1.
Кияни пропустили гол на старті другого тайму, але уже через три хвилини відповіли точним ударом Кирила Осипенка.
Оскільки перша гра, яка відбулася 26 листопада у польському місті Стальова Воля, завершилася перемогою "Динамо" з рахунком 1:0, то за сумою двох зустрічей (2:1) до наступної стадії вийшла українська команда.
Жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться у п'ятницю, 12 грудня. Матчі відбудуться 3-4 лютого 2026 року.
Нагадаємо, цього сезону Україна вперше від 2016 року представлена в Юнацькій лізі УЄФА лише одним клубом через відсутність дорослих українських команд у Лізі чемпіонів.