"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Кудрівкою", але залишилося без медалей УПЛ

"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Кудрівкою" в матчі останнього, 30-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 3:2 .

Кияни відкрили рахунок на 22-й хвилині зустрічі — голом відзначився Тарас Михавко.

До перерви гості зумогли не лише відігратися, а і вийти вперед — дубль оформив Андрій Сторчоус.

У другому таймі підопічні Ігоря Костюк оформили камбек і вирвали перемогу — на 61-й хвилині забив Матвій Пономаренко, а на 82-й точного удару завдав Едуардо Герреро.

Зазначимо, що Пономаренко з 13 голами став найкращим бомбардиром сезону УПЛ.

Додамо, що ветеран "біло-синіх" Андрій Ярмоленко провів на полі весь матч і асистував Герреро, але сам не забив. Відтак йому не вдалося дотягнутися до звання найкращого бомбардира в історії чемпіонату України — у Ярмоленка залишається 123 голи, а в рекордсмена Максима Шацьких — 124 м'ячі.

У паралельних матчах ЛНЗ на виїзді обіграв "Оболонь" (1:0), а "Полісся" вдома перемогло "Рух" (2:0).

Таким чином, ЛНЗ (60 очок) став срібним призером УПЛ, "Полісся" (59 очок) здобуло "бронзу", а "Динамо" (57 очок) фінішувало на четвертому місці.

"Кудрівка" (28 очок) посіла 13-ту позицію в турнірній таблиці і разом з "Рухом" зіграє в перехідних матчах за право залишитися в УПЛ.

