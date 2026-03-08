"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Поліссям" в УПЛ

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

"Динамо" на виїзді обіграло "Полісся" в матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершився з рахунком 1:2 .

На 21-й хвилині господарі поля могли відкрити рахунок у грі, але гол Ліндона Емерлаху було скасовано через фол Руслана Бабенка проти Володимира Бражка перед початком контратаки житомирців.

На 40-й хвилині підопічні Руслана Ротаня таки зуміли вийти вперед — Олексій Гуцуляк реалізував пенальті, який було призначено за гру рукою захисника "біло-синіх" Максима Коробова у власному штрафному майданчику.

Утім, ще до перерви "Динамо" відігралося — на 45+2-й хвилині Матвій Пономаренко з гострого кута вразив ворота "Полісся".

У другому таймі підопічні Ігоря Костюка вирвали перемогу — на 59-й хвилині Пономаренко оформив дубль, низом пробивши у дальній кут після передачі Олександра Піхальонка.

Зазначимо, що на 90+2-й хвилині матч призупиняли через повітряну тривогу. Приблизно за 20 хвилин гра поновилася, але рахунок на табло вже не змінився.

Огляд матчу "Полісся" — "Динамо"

Після цієї перемоги "Динамо" (35 очок) продовжує посідати четверте місце в УПЛ. "Полісся" (36 балів) перебуває на третій позиції.

У наступному турі УПЛ "біло-сині" 13 березня приймуть "Оболонь", а "вовки" днем пізніше вдома зустрінуться з "Кривбасом".