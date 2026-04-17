"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Зорею" та повернулося на четверте місце в УПЛ
Підопічні Ігоря Костюка перервали серію з двох поразок поспіль у чемпіонаті України.
"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Зорею" в стартовому матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 3:1.
Луганський клуб відкрив рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі — Пилип Будківський реалізував пенальті, призначений за фол Матвія Пономаренка у власному штрафному майданчику.
На 19-й хвилині "біло-сині" відігралися — Пономаренко реабілітувався, забивши гол з передачі Миколи Шапаренка.
Наприкінці першого тайму динамівці могли виходити вперед — Віталій Буяльський відправив м'яч у ворота суперника після передачі Пономаренка, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував гол через офсайд у 20-річного форварда столичного клубу.
У другому таймі підопічні Ігоря Костюка змогли дотиснути луганців. На 63-й хвилині Володимир Бражко вивів киян уперед, реалізувавши пенальті — півзахисник "Зорі" Деян Попара зіграв рукою у своєму карному майданчику.
На 68-й хвилині "Динамо" зміцнило свою перевагу — 19-річний Богдан Редушко ефектним ударом злету в падінні замкнув подачу Назара Волошина з правого флангу.
Огляд матчу "Динамо" — "Зоря"
Таким чином, "Динамо" перервало серію з двох поразок поспіль у чемпіонаті України. Перед цим "біло-сині" програли "Карпатам" (0:1) та поступилися "Металісту 1925" (0:1).
Після цієї перемоги київський клуб (44 очки) повернувся на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, обійшовши "Металіст 1925" (41 бал). "Зоря" (32 пункти) залишилася на восьмій позиції.
У наступному турі УПЛ кияни 26 квітня позмагаються з "Кривбасом", а команда Віктора Скрипника днем пізніше зустрінеться з "Вересом".
Перед цим "Динамо" 21 квітня зіграє півфінальний матч Кубка України з "Буковиною", яка наразі лідирує у Першій лізі та близька до повернення в УПЛ.