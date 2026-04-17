ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
2 хв

"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Зорею" та повернулося на четверте місце в УПЛ

Підопічні Ігоря Костюка перервали серію з двох поразок поспіль у чемпіонаті України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" — "Зоря" / © ФК Динамо Київ

"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Зорею" в стартовому матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 3:1.

Луганський клуб відкрив рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі — Пилип Будківський реалізував пенальті, призначений за фол Матвія Пономаренка у власному штрафному майданчику.

На 19-й хвилині "біло-сині" відігралися — Пономаренко реабілітувався, забивши гол з передачі Миколи Шапаренка.

Наприкінці першого тайму динамівці могли виходити вперед — Віталій Буяльський відправив м'яч у ворота суперника після передачі Пономаренка, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував гол через офсайд у 20-річного форварда столичного клубу.

У другому таймі підопічні Ігоря Костюка змогли дотиснути луганців. На 63-й хвилині Володимир Бражко вивів киян уперед, реалізувавши пенальті — півзахисник "Зорі" Деян Попара зіграв рукою у своєму карному майданчику.

На 68-й хвилині "Динамо" зміцнило свою перевагу — 19-річний Богдан Редушко ефектним ударом злету в падінні замкнув подачу Назара Волошина з правого флангу.

Огляд матчу "Динамо" — "Зоря"

Таким чином, "Динамо" перервало серію з двох поразок поспіль у чемпіонаті України. Перед цим "біло-сині" програли "Карпатам" (0:1) та поступилися "Металісту 1925" (0:1).

Після цієї перемоги київський клуб (44 очки) повернувся на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, обійшовши "Металіст 1925" (41 бал). "Зоря" (32 пункти) залишилася на восьмій позиції.

У наступному турі УПЛ кияни 26 квітня позмагаються з "Кривбасом", а команда Віктора Скрипника днем пізніше зустрінеться з "Вересом".

Перед цим "Динамо" 21 квітня зіграє півфінальний матч Кубка України з "Буковиною", яка наразі лідирує у Першій лізі та близька до повернення в УПЛ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie