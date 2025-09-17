- Дата публікації
Проспорт
- Проспорт
"Динамо" здолало "Олександрію" та вийшло до 1/8 фіналу Кубка України
Гол нігерійського новачка вивів "біло-синіх" до наступного раунду.
"Динамо" обіграло "Олександрію" в матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 1:2.
Кияни відкрили рахунок на 22-й хвилині зустрічі – відзначився Олександр Піхальонок.
На 58-й хвилині господарі поля відігралися – скандальний новачок "біло-синіх" Владіслав Бленуце зрізав м'яч головою у власні ворота після подачі Сергія Булеци з кутового.
На 85-й хвилині підопічні Олександра Шовковського вирвали перемогу – дебютний гол у своєму першому матчі за "Динамо" забив нігерійський півзахисник Шола Огундана з передачі Назара Волошина.
Огляд матчу "Олександрія" – "Динамо"
Для обох клубів, які є представниками України в поточному розіграші єврокубків, це був перший поєдинок у національному Кубку.
Додамо, що "Динамо" є фіналістом попереднього розіграшу Кубка України. Тоді у вирішальному матчі столичний клуб у серії пенальті програв донецькому "Шахтарю".
Наступний матч команда Шовковського проведе у понеділок, 22 вересня, вдома з "Олександрією" в УПЛ.