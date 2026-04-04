"Динамо" зі скасованим голом і вилученням Пономаренка програло "Карпатам" в УПЛ

"Динамо" — "Карпати" / © ФК Карпати

"Динамо" на своєму полі програло "Карпатам" у матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі було забито вже на 6-й хвилині, коли форвард "левів" Бабукар Фал з меж штрафного майданчика точно пробив у дальній кут воріт Руслана Нещерета.

У другому таймі підопічні Ігоря Костюка могли відігратися, але гол Матвія Пономаренка на 80-й хвилині було скасовано через те, що форвард "Динамо" порушив правила проти воротаря львів'ян Назара Домчака.

У компенсований час, на 90+4-й хвилині, "біло-сині" залишилися в меншості — Пономаренко отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Зазначимо, що минулого туру Пономаренко встановив клубний рекорд "Динамо" за тривалістю гольової серії в УПЛ, забивши у сьомому матчі поспіль. Однак грою з "Карпатами" його результативна серія перервалася.

Для "Динамо" це перша поразка у весняній частині УПЛ. Кияни (41 бал) продовжують посідати четверте місце в чемпіонаті України. "Карпати" (29 очок) піднялися на восьму позицію.

У наступному турі "біло-сині" зіграють з "Металістом 1925", а "зелено-білі" приймуть "Олександрію". Обидва матчі відбудуться у суботу, 11 квітня.

