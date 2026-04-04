ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
2108
Час на прочитання
2 хв

"Динамо" зі скасованим голом і вилученням Пономаренка програло "Карпатам" в УПЛ

"Біло-сині" зазнали першої поразки у весняній частині чемпіонату України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" на своєму полі програло "Карпатам" у матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цій зустрічі було забито вже на 6-й хвилині, коли форвард "левів" Бабукар Фал з меж штрафного майданчика точно пробив у дальній кут воріт Руслана Нещерета.

У другому таймі підопічні Ігоря Костюка могли відігратися, але гол Матвія Пономаренка на 80-й хвилині було скасовано через те, що форвард "Динамо" порушив правила проти воротаря львів'ян Назара Домчака.

У компенсований час, на 90+4-й хвилині, "біло-сині" залишилися в меншості — Пономаренко отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Зазначимо, що минулого туру Пономаренко встановив клубний рекорд "Динамо" за тривалістю гольової серії в УПЛ, забивши у сьомому матчі поспіль. Однак грою з "Карпатами" його результативна серія перервалася.

Огляд матчу "Динамо" — "Карпати"

Для "Динамо" це перша поразка у весняній частині УПЛ. Кияни (41 бал) продовжують посідати четверте місце в чемпіонаті України. "Карпати" (29 очок) піднялися на восьму позицію.

У наступному турі "біло-сині" зіграють з "Металістом 1925", а "зелено-білі" приймуть "Олександрію". Обидва матчі відбудуться у суботу, 11 квітня.

Раніше повідомлялося, що Мирон Маркевич лаконічно відреагував на потенційне призначення головним тренером збірної України.

Також ми розповідали, що збірна України опустилася в рейтингу ФІФА після фіаско у плейоф відбору до ЧС-2026.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
2108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie