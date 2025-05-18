"Динамо" зіграло внічию з "Чорноморцем" і стало чемпіоном УПЛ (відео)

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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"Динамо" стало чемпіоном України з футболу сезону-2024/25. Підопічні Олександра Шовковського гарантували собі перше місце після того, як у матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) на виїзді зіграли внічию з "Чорноморцем". Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 1:1 .

Для того, щоб за тур до кінця оформити чемпіонство. "біло-синім" було достатньо не програти "морякам". Кияни виконали це завдання.

На 18-й хвилині матчу Андрій Ярмоленко міг відкривати рахунок у зустрічі, але його гол було скасовано через гру рукою.

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На початку другого тайму столичний клуб таки вийшов уперед – Ярмоленко реалізував пенальті на 54-й хвилині.

На 68-й хвилині одесити відігралися – відзначився Олексій Хобленко. Більше голів команди не забивали

Огляд матчу "Чорноморець" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Таким чином", "Динамо" (69 очок) за тур до кінця стало недосяжним для "Олександрії" (66 балів) у таблиці УПЛ.

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"Чорноморець" (22 пункти) залишився на останньому місці та втратив шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Зазначимо, що зробити "золотий дубль" кияни цього сезону не зуміли, адже у фіналі Кубка Україна "Шахтар" у серії пенальті здолав киян.

У заключному турі УПЛ, 24 травня, "Динамо" прийме "Колос", а "Чорноморець" вдома позмагається з "Олександрією".

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