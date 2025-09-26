"Динамо" зіграє проти "Шахтаря": результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Кубок України з футболу / © УАФ

Реклама

У п'ятницю, 26 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Участь у ньому зокрема взяв і головний тренер збірної України Сергій Ребров.

На цій стадії турніру зіграють команди, які здобули перемоги в 1/16 фіналу:

Реклама

Клуби УПЛ (5): "Динамо" Київ, "Шахтар" Донецьк, "Металіст 1925" Харків, "Рух" Львів, ЛНЗ Черкаси;

Клуби Першої ліги (7): "Вікторія" Суми, "Фенікс-Маріуполь", "Буковина" Чернівці, "Нива" Тернопіль, "Агробізнес" Волочиськ, "Інгулець" Петрове, "Чернігів";

Клуби Другої ліги (3): "Лісне" Київ, "Нива" Вінниця, "Локомотив" Київ;

Клуб аматорської ліги (1): "Агротех" Тишківка.

Як і на попередніх стадіях, жереб був абсолютно "сліпим", тобто будь-хто міг випасти будь-кому.

Жеребкування визначило, що вже в 1/8 фіналу "Динамо" зіграє з "Шахтарем". Базові дні проведення матчів цієї стадії турніру – 28-30 жовтня.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

"Локомотив" (Київ) – "Нива" (Вінниця)

"Чернігів" (Чернігів) – "Лісне" (Київ)

Реклама

"Металіст 1925" (Харків) – "Агробізнес" (Волочиськ)

"Динамо" (Київ) – "Шахтар" (Донецьк)

"Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) – "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)

"Буковина" (Чернівці) – "Нива" (Тернопіль)

Реклама

"Вікторія" (Суми) – "Інгулець" (Петрове)

ЛНЗ (Черкаси) – "Рух" (Львів)

Тріумфатори одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/4 фіналу. Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься в серії пенальті – без додаткових таймів.

Зазначимо, що "Чернігів" вийшов до 1/8 фіналу завдяки тому, що "Кривбасу" зарахували технічну поразку через перевищення ліміту на легіонерів.

Реклама

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".