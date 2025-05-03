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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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26
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"Динамо" знищило аутсайдера та остаточно позбавило "Шахтар" шансів на чемпіонство (відео)

"Біло-сині" розбили "Інгулець", наблизившись до завоювання "золота" чемпіонату України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

"Динамо" здобуло розгромну перемогу над "Інгульцем" у виїзному матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 0:4.

Столичний клуб відкрив рахунок на 38-й хвилині зустрічі – м'яч у власні ворота зрізав захисник господарів Олександр Дихтярук.

Через дві хвилини "біло-сині" розвинули свою перевагу – відзначився Микола Шапаренко.

У другому таймі підопічні Олександра Шовковського довели справу до розгрому. Спочатку на 55-й хвилині точного удару завдав Микола Михайленко.

А крапку в цьому матчі на 57-й хвилині поставив Владислав Ванат, який завдяки цьому зміцнив своє лідерство у бомбардирських перегонах. Це його вже 17-й гол у нинішньому розіграші УПЛ.

Огляд матчу "Інгулець" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Динамо" (67 очок) продовжує очолювати таблицю УПЛ. За три тури до кінця кияни на 10 балів випереджають "Шахтар" і мають 7 пунктів переваги над "Олександрією", яка зіграла на один матч менше.

Перемога "Динамо" над "Інгульцем" остаточно позбавила "гірників" шансів захистити чемпіонський титул.

"Інгулець" (20 очок) залишився на передостанній, 15-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату України. Підопічні Василя Кобіна ведуть боротьбу за збереження прописки в УПЛ.

У наступному турі УПЛ кияни 9 травня на виїзді зустрінуться з "Поліссям", а петровці 12 травня позмагаються з "Лівим Берегом".

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