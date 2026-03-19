ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
1 хв

"Динамо" знищило "Олександрію" в УПЛ — Ярмоленко наблизився до історичного рекорду

А Матвій Пономаренко забив у сьомому матчі поспіль у чемпіонаті України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

"Динамо" на виїзді здобуло розгромну перемогу над "Олександрією" в матчі 21-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 0:5.

"Біло-сині" відкрили рахунок уже на 4-й хвилині — Андрій Ярмоленко вдало зіграв у штрафному майданчику суперника, забивши свій 119-й гол в УПЛ.

36-річний лідер "Динамо" ще наблизився до рекорду за кількістю голів в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу. Більше за Ярмоленка забили лише Максим Шацьких (124) та Сергій Ребров (123).

На 20-й хвилині перевагу киян у рахунку зміцнив Олександр Яцик. Тож на перерву підопічні Ігоря Костюка вирушили з гандикапом у два м'ячі.

У другому таймі "Динамо" довело справу до розгрому. На 68-й хвилині голом відзначився Назар Волошин, ще за чотири хвилини забив Богдан Редушко, а на 83-й хвилині влучного удару завдав Матвій Пономаренко.

Варто зазначити, що Пономаренко забив у сьомому матчі УПЛ поспіль. 20-річний форвард "Динамо" з 9 голами вийшов на перше місце в бомбардирських перегонах чемпіонату України.

Огляд матчу "Олександрія" — "Динамо"

Після цієї перемоги "Динамо" (41 очко) посідає четверте місце в УПЛ. "Олександрія" (11 балів) перебуває на передостанній, 15-й позиції.

У наступному турі "біло-сині" 4 квітня приймуть "Карпати", а срібний призер минулого сезону чемпіонату України днем раніше позмагається з "Полтавою".

Дата публікації
Кількість переглядів
330
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie