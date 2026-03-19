"Динамо" знищило "Олександрію" в УПЛ — Ярмоленко наблизився до історичного рекорду

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Реклама

"Динамо" на виїзді здобуло розгромну перемогу над "Олександрією" в матчі 21-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 0:5 .

"Біло-сині" відкрили рахунок уже на 4-й хвилині — Андрій Ярмоленко вдало зіграв у штрафному майданчику суперника, забивши свій 119-й гол в УПЛ.

36-річний лідер "Динамо" ще наблизився до рекорду за кількістю голів в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу. Більше за Ярмоленка забили лише Максим Шацьких (124) та Сергій Ребров (123).

Реклама

На 20-й хвилині перевагу киян у рахунку зміцнив Олександр Яцик. Тож на перерву підопічні Ігоря Костюка вирушили з гандикапом у два м'ячі.

У другому таймі "Динамо" довело справу до розгрому. На 68-й хвилині голом відзначився Назар Волошин, ще за чотири хвилини забив Богдан Редушко, а на 83-й хвилині влучного удару завдав Матвій Пономаренко.

Варто зазначити, що Пономаренко забив у сьомому матчі УПЛ поспіль. 20-річний форвард "Динамо" з 9 голами вийшов на перше місце в бомбардирських перегонах чемпіонату України.

Огляд матчу "Олександрія" — "Динамо"

Буде додано незабаром.

Реклама

Після цієї перемоги "Динамо" (41 очко) посідає четверте місце в УПЛ. "Олександрія" (11 балів) перебуває на передостанній, 15-й позиції.

У наступному турі "біло-сині" 4 квітня приймуть "Карпати", а срібний призер минулого сезону чемпіонату України днем раніше позмагається з "Полтавою".