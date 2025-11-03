ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Проспорт
71
2 хв

Динамо – Зріньські: букмекери зробили прогноз на матч Ліги конференцій

Аналітики вважають чемпіона України фаворитом у поєдинку з боснійським клубом.

Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 6 листопада, київське "Динамо" зіграє з боснійським "Зріньські" у матчі третього туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Це буде номінально домашній для українського клубу поєдинок, який через війну з російськими окупантами відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Зріньські".

Після двох турів "Динамо" (0 очок) посідає 34-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. На старті підопічні Олександра Шовковського програли англійському "Крістал Пелас" (0:2), після чого розгромно поступилися турецькому "Самсунспору" (0:3).

"Зріньські" (3 бали) перебуває на 13-й сходинці в таблиці Ліги конференцій. Боснійський клуб розбив гібралтарський "Лінкольн Ред Імпс" (5:0), а потім програв німецькому "Майнцу" (0:1).

Прогноз букмекерів на матч Динамо – Зріньські

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають чемпіона України. На перемогу "Динамо" можна поставити з коефіцієнтом 1,62. Нічия – 4,20. Виграш боснійської команди стане несподіванкою – 5,45.

Зазначимо, що після матчу проти "Зріньські" на киян чекають ще три поєдинки в основному раунді Ліги конференцій, в яких суперниками "Динамо" будуть "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло донецькому "Шахтарю" (1:3) в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

