Динамо – Зріньські: де і коли дивитися матч Ліги конференцій

"Динамо" / © Associated Press

У четвер, 6 листопада, київське "Динамо" зустрінеться з боснійським "Зріньські" у матчі третього туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після двох турів "Динамо" (0 очок) посідає 34-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. На старті підопічні Олександра Шовковського програли англійському "Крістал Пелас" (0:2), після чого розгромно поступилися турецькому "Самсунспору" (0:3).

"Зріньські" (3 бали) перебуває на 13-й сходинці в таблиці Ліги конференцій. Боснійський клуб розбив гібралтарський "Лінкольн Ред Імпс" (5:0), а потім програв німецькому "Майнцу" (0:1).

Де дивитися матч Динамо – Зріньські

В Україні поєдинок "Динамо" – "Зріньські" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Зріньські".

Зазначимо, що в основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

Після матчу проти "Зріньські" на киян чекають ще три поєдинки, в яких опонентами "Динамо" будуть "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло донецькому "Шахтарю" (1:3) в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.