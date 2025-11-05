ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Динамо – Зріньські: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Стежте за перебігом третього поєдинку "біло-синіх" в основній стадії єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 6 листопада, київське "Динамо" зіграє з боснійським "Зріньські" у матчі третього туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Це буде номінально домашній для українського клубу поєдинок, який через війну з російськими окупантами відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Після двох турів "Динамо" (0 очок) посідає 34-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. На старті підопічні Олександра Шовковського програли англійському "Крістал Пелас" (0:2), після чого розгромно поступилися турецькому "Самсунспору" (0:3).

"Зріньські" (3 бали) перебуває на 13-й сходинці в таблиці Ліги конференцій. Боснійський клуб розбив гібралтарський "Лінкольн Ред Імпс" (5:0), а потім програв німецькому "Майнцу" (0:1).

Після матчу проти "Зріньські" на киян чекають ще три поєдинки в основному раунді Ліги конференцій, в яких суперниками "Динамо" будуть "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дивіться альтернативне коментування поєдинку "Динамо" – "Зріньські" на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Зріньські".

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie