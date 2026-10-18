"Динамо" звільнило головного тренера після поразки від "Полісся" в УПЛ

Ігор Костюк / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

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Зазначається, що виконувачем обов'язків головного тренера "Динамо" на наступний матч стане поляк Мацей Кендзьорек, який працював у тренерському штабі Костюка.

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"Після матчу 9-го туру УПЛ проти "Полісся", в якому "Динамо" зазнало поразки — 1:3, рішенням президента столичного клубу Ігоря Суркіса з посади головного тренера звільнений Ігор Костюк.

До найближчих матчів чемпіонату України, зокрема, 23 жовтня проти "Кудрівки", команду в ролі виконувача обов'язків головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек", — йдеться в заяві столичного клубу.

Нагадаємо, Костюк очолив першу команду "Динамо" наприкінці 2025 року, замінивши Олександра Шовковського.

Для 51-річного фахівця це був перший досвід роботи головним тренером дорослої команди. До цього він працював з юнацькою командою "Динамо" U-19.

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Під керівництвом Костюка "біло-сині" провели 37 матчів: здобули 24 перемоги, тричі зіграли внічию та зазнали 10 поразок.

Костюк на чолі "Динамо" здобув один трофей — Кубок України-2025/26.

Наразі "Динамо" з 16 очками і матчем у запасі посідає третє місце в УПЛ. Відставання киян від "Шахтаря", який лідирує в чемпіонаті, складає 8 балів.

Раніше повідомлялося, що Костюк прокоментував поразку від "Полісся" в УПЛ.

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