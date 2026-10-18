ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
845
Час на прочитання
1 хв

"Динамо" звільнило головного тренера після поразки від "Полісся" в УПЛ

Ігор Костюк залишив посаду керманича "біло-синіх".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ігор Костюк

Ігор Костюк / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Зазначається, що виконувачем обов'язків головного тренера "Динамо" на наступний матч стане поляк Мацей Кендзьорек, який працював у тренерському штабі Костюка.

"Після матчу 9-го туру УПЛ проти "Полісся", в якому "Динамо" зазнало поразки — 1:3, рішенням президента столичного клубу Ігоря Суркіса з посади головного тренера звільнений Ігор Костюк.

До найближчих матчів чемпіонату України, зокрема, 23 жовтня проти "Кудрівки", команду в ролі виконувача обов'язків головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек", — йдеться в заяві столичного клубу.

Нагадаємо, Костюк очолив першу команду "Динамо" наприкінці 2025 року, замінивши Олександра Шовковського.

Для 51-річного фахівця це був перший досвід роботи головним тренером дорослої команди. До цього він працював з юнацькою командою "Динамо" U-19.

Під керівництвом Костюка "біло-сині" провели 37 матчів: здобули 24 перемоги, тричі зіграли внічию та зазнали 10 поразок.

Костюк на чолі "Динамо" здобув один трофей — Кубок України-2025/26.

Наразі "Динамо" з 16 очками і матчем у запасі посідає третє місце в УПЛ. Відставання киян від "Шахтаря", який лідирує в чемпіонаті, складає 8 балів.

Раніше повідомлялося, що Костюк прокоментував поразку від "Полісся" в УПЛ.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie