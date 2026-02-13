Дискваліфікація Гераскевича: адвокат розповів, у чому МОК звинувачував українця в CAS

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Український скелетоніст Владислав Гераскевич отримав низку звинувачень від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під час судових слухань у справі про його дискваліфікацію з Олімпійських ігор-2026.

Про це розповів його адвокат у суді Євген Пронін, опублікувавши відповідний допис на своїй сторінці в Instagram.

"Поки ми чекаємо рішення, хотілось би поговорити трохи не про суд, а про МОК в цьому суді. Цей процес дуже показовий – він демонструє, як МОК уміє читати одну й ту саму норму власних правил по-різному: вздовж – коли потрібно заплющити очі на порушення, і впоперек – коли потрібно виправдати дискваліфікацію спортсмена, голос якого звучить гучніше, ніж голоси самого МОК.

Реклама

Під час усього засідання МОК звинувачував Владислава в тому, що у своїх інтерв'ю він висловлював підтримку Україні, називаючи це політичними заявами. Більше того, МОК прямо посилається на факт вручення Владиславу ордена Свободи Президентом України вже після дискваліфікації як на нібито підтвердження політичної складової його дій.

У своїх виступах представники МОК постійно наголошували, що до України прикута увага всього світу, і навіть нарікали, що пошукові запити в Google, пов'язані з Олімпіадою, стосуються не самих Ігор, а України.

Фактично з такої логіки випливає, що, на думку МОК, саме Україна винна в тому, що до неї прикута світова увага – попри те, що причиною цього стала російська агресія", – написав Пронін.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Реклама

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав, абсолютно не погодившись із покаранням.

Гераскевич за спеціальною процедурою подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS) через дискваліфікацію з Олімпіади-2026. 13 лютого CAS розпочав розгляд справи українського скелетоніста.

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

Реклама

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після шостого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.