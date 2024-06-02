Дюбуа достроково переміг Хрговича та завоював тимчасовий титул IBF у надважкій вазі (відео)

Хорватський експретендент на пояс Усика зазнав першої поразки у професійній кар'єрі.

У ніч проти 2 червня в саудівському Ер-Ріяді відбувся поєдинок, у якому британець Даніель Дюбуа технічним нокаутом переміг хорвата Філіпа Хрговича та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

Перші раунди минули з невеликою перевагою хорватського боксера, проте британець вирівняв ситуацію та завдяки влучним ударам завдав супернику розсічення – спочатку над правим оком, а потім і над лівим.

У сьомому раунді вже Даніель повністю домінував на ринзі, не без проблем хорвату вдалося встояти на ногах.

У восьмому раунді рефері в ринзі ухвалив рішення зупинити бій через розсічення, отримані Хрговичем.

Відеоогляд бою Дюбуа – Хргович

Для Дюбуа це друга поспіль перемога після поразки у чемпіонському бою з українцем Олександром Усиком у серпні 2023 року. На рахунку 26-річного британця 21 перемога (20 – нокаутом) та дві поразки.

31-річний Хргович програв вперше у професійній кар'єрі. У його послужному списку тепер 17 перемог (14 – нокаутом) та одна поразка.

Нагадаємо, Хргович і Дюбуа билися за тимчасовий титул IBF у надважкій вазі. Повноцінний пояс організація дозволила зберегти Усику, який замість обов'язвого захисту збирається провести реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі.

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