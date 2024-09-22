Дюбуа ефектно нокаутував Джошуа та захистив пояс, від якого відмовився Усик (відео)

У ніч проти 22 вересня на арені "Вемблі" в Лондоні відбувся бій за чемпіонський титул IBF у надважкій вазі, в якому британець Даніель Дюбуа видовищно нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Уже наприкінці першого раунду Дюбуа потужним ударом відправив Джошуа в нокдаун. Ей Джей зумів піднятися та продовжити поєдинок.

У третьому та четвертому раундах Даніель ще по разу відправляв суперника на канвас рингу. Ентоні знайшов сили не припиняти боротися, однак вже наступний раунд став для нього останнім.

У п'ятому раунді Джошуа пішов в атаку, але пропустив прямий удар у щелепу, після якого вже не зміг підвестися на ноги.

Таким чином, Дюбуа успішно провів перший у своїй кар'єрі захист звання чемпіона світу. Раніше Даніеля, який у ніч проти 2 червня 2024 року достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF, підвищили до повноцінного чемпіона організації після того, як колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відмовився від цього пояса.

Тож саме Дюбуа залишається володарем одного з чотирьох головних поясів у хевівейті. Інші три титули (WBA, WBO, WBC) належать Усику, який 21 грудня 2024 року проведе реванш проти Тайсона Ф'юрі.

У послужному списку 27-річного Дюбуа тепер 22 перемоги (21 – нокаутом) та дві поразки, яких він зазнав від Усика 2023 року та свого співвітчизника Джо Джойса 2020 року.

34-річний Джошуа зазнав четвертої поразки в кар'єрі. До цього Ей Джей 2019 року поступився Енді Руїсу, а 2021-го та 2022-го програв Усику.

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