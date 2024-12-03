Дюбуа отримав суперника для захисту чемпіонського титулу: оголошено дату бою

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа захищатиме свій титул у поєдинку з тимчасовим володарем пояса WBO Джозефом Паркером.

Про це офіційно оголосила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Титульний бій між Дюбуа та Паркером відбудеться 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) в андеркарді реваншу між абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі Артуром Бетербієвим і Дмитром Біволом.

У своєму останньому поєдинку Дюбуа у ніч проти 22 вересня 2024 року нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа та зберіг пояс IBF у надважкій вазі. Для 27-річного британця це був перший у кар'єрі захист чемпіонського титулу.

Раніше Даніеля, який у ніч проти 2 червня 2024 року достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF, підвищили до повноцінного чемпіона організації після того, як українець Олександр Усик відмовився від цього пояса і втратив звання абсолютного чемпіона світу.

Паркер востаннє виходив у ринг у ніч проти 9 березня 2024 року, коли здолав китайця Чжана Чжилея у бою за звання тимчасового чемпіона за версією WBO. У тому поєдинку новозеландець двічі побував у нокдауні, але переміг роздільним рішенням суддів.

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