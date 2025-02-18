Дюбуа – Паркер: де дивитися і ставки букмекерів на титульний бій потенційних суперників Усика

Британець і новозеландець позмагаються за пояс IBF, від якого минулого літа відмовився український чемпіон.

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться бій за звання чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі, в якому чинний володар титулу британець Даніель Дюбуа захищатиме його від посягань новозеландця Джозефа Паркера.

Очікується, що переможець бою Дюбуа – Паркер стане наступним суперником володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Про це український боксер сам нещодавно заявив, виявивши бажання знову стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Для Дюбуа поєдинок з Паркером стане другим захистом титулу IBF, від якого влітку 2024-го відмовився Усик. У вересні минулого року Даніель нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Перед цим Дюбуа у червні 2024-го достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF. Пізніше Даніеля підвищили до повноцінного чемпіона організації після того, як Усик відмовився від цього пояса, а відтак втратив статус "абсолюта".

Де дивитися бій Дюбуа – Паркер

В Україні поєдинок Дюбуа – Паркер у прямому ефірі покаже відеосервіс DAZN. Також бій транслюватимуть британські телеканали Sky Sports та TNT Sports.

Вечір боксу в Ер-Ріяді розпочнеться о 18:15 за київським часом, а поєдинок між Дюбуа та Паркером заплановано орієнтовно на 22:10.

Прогнози букмекерів на бій Дюбуа – Паркер

Фаворитом поєдинку букмекери вважають Дюбуа. На перемогу британця можна поставити з коефіцієнтом 1,36. Виграш Паркера – 3,20.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 17,00.

За оцінками букмекерів, найбільш імовірним результатом бою є перемога Дюбуа нокаутом – 1,80. Тріумф Даніеля суддівським рішенням – 4,33.

Дострокова перемога Паркера оцінена коефіцієнтом 8,00. Успіх новозеландця за очками – 5,00.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика, який нокаутував його у серпні 2023-го.

У послужному списку 33-річного Паркера 35 перемог (23 – нокаутом) і три поразки – від Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Джозеф володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.

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