Дюбуа – Паркер: потенційні суперники Усика провели першу дуель поглядів (відео)

Поєдинок за титул IBF у надважкій вазі відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді.
Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа та претендент на його пояс Джозеф Паркер провели першу дуель поглядів.
Вона відбулася в Лондоні наприкінці спільної пресконференції. Британець і новозеландець пильно подивилися один одному в очі, після чого розвернулися до публіки.
FIRST FACE-OFF @DanielDuboisTKO vs @joeboxerparker— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) January 13, 2025
IBF World Heavyweight Title#DuboisParker #RiyadhSeason #BeterbievBivol2 pic.twitter.com/w6Gh7O9k6a
Бій Дюбуа – Паркер заплановано на 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Для Даніеля це буде другий захист чемпіонського титулу, від якого влітку 2024-го відмовився українець Олександр Усик. У вересні минулого року Дюбуа нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа.
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Нагадаємо, після перемоги Усика над Тайсоном Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав українця на поєдинок. Олександр погодився і попросив організувати йому бій з Даніелем, якого раніше вже нокаутував у серпні 2023 року.
За словами менеджера українського чемпіона Егіса Клімаса, свій наступний бій Усик проведе орієнтовно наприкінці липня або в серпні 2025 року. Поки що Олександр чекає на результат титульного поєдинку між Дюбуа та Паркером.
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