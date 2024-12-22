Дюбуа після перемоги Усика над Ф'юрі викликав його на бій за звання "абсолюта" – відповідь українця

Даніель жадає взяти реванш в Олександра за поразку в серпні 2023 року.

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа кинув виклик володарю титулів WBC, WBA, WBO та IBO у Олександру Усику після його перемоги над Тайсоном Ф'юрі в бою-реванші.

Після того, як українця оголосили тріумфатором поєдинку проти "Циганського короля", Дюбуа піднявся на ринг і звернувся до Олександра, викликавши його на бій.

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Усик довго не думав і одразу ж відповів, що готовий вже у наступному поєдинку зійтися в ринзі з Дюбуа.

"Без проблем. Містер Туркі, зробіть мені бій з Даніелем Дюбуа. Дуже дякую", – звернувся Усик до голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха, який організував обидва поєдинки українця проти Ф'юрі.

Варто зазначити, що в потенційному бою між Усиком і Дюбуа на кону знову стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Завдяки перемозі над Ф'юрі в першому поєдинку, який відбувся у ніч проти 19 травня 2024 року, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті, зосередивши у своїх руках усі чотири головні боксерські пояси – WBO, WBA, IBF та WBC.

Однак потім Олександру довелося відмовитися від титулу IBF, а відтак втратити звання "абсолюта". Тепер поясом IBF володіє Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши іншого британця Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня 2023 року Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Проте у п'ятому раунді бою стався скандальний епізод – британець завдав українцю удар нижче пояса, після чого той упав на канвас рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель висловив впевненість, що нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. У зв'язку з цим у команді Дюбуа вимагали анулювати результат бою з Усиком.

Пізніше WBA виступила з офіційною заявою, констатувавши, що влучання Дюбуа нижче пояса було порушенням правил, та після детального вивчення апеляції постановила, що результат чемпіонського бою залишається чинним.

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