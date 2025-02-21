Дюбуа знявся з бою потенційних суперників Усика: в чому причина та хто його замінить

Даніель не вийде на поєдинок проти Джозефа Паркера.

Бій за звання чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі між чинним володарем титулу британцем Даніелем Дюбуа та новозеландським претендентом Джозефом Паркером скасовано.

Про це повідомило видання Boxing Scene.

Поєдинок було заплановано на 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Однак Дюбуа підхопив вірусну інфекцію і через це не зможе вийти в ринг.

Як повідомляє видання The Ring, новим суперником Паркера стане конголезький боксер Мартін Баколе. На кону в цьому бою стоятиме титул тимчасового чемпіона за версією WBO, тоді як Дюбуа збереже пояс IBF.

Очікувалося, що переможець бою Дюбуа – Паркер стане наступним суперником володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Про це український боксер сам нещодавно заявив, виявивши бажання знову стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Для Дюбуа поєдинок з Паркером мав стати другим захистом титулу IBF, від якого влітку 2024-го відмовився Усик. У вересні минулого року Даніель нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Перед цим Дюбуа у червні 2024-го достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF. Пізніше Даніеля підвищили до повноцінного чемпіона організації після того, як Усик відмовився від цього пояса, а відтак втратив статус "абсолюта".

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика, який нокаутував його у серпні 2023-го.

У послужному списку 33-річного Паркера 35 перемог (23 – нокаутом) і три поразки – від Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Джозеф володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.

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