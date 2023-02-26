Дюплантіс ушосте за кар'єру оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною: емоційне відео

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс укотре оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною.

На змаганнях Світового туру у Франції 23-річний спортсмен з третьої спроби перестрибнув планку на висоті 6,22 метра.

Це на один сантиметр краще, ніж його попередній світовий рекорд, встановлений у липні 2022 року на чемпіонаті світу в Юджині (США).

Відео рекордного стрибка Дюплантіса (6,22 м)

Тепер шведу належать сім із восьми найкращих стрибків із жердиною в історії. За свою кар'єру він уже шість разів зміг оновити світовий рекорд.

Зауважимо, що Дюплантіс пропустить чемпіонат Європи-2023 в приміщенні, який розпочнеться 2 березня у Стамбулі. Швед вирішив сконцентруватися на підготовці до літнього сезону.

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