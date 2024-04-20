Дюплантіс увосьме в кар'єрі оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною (відео)

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною.

На першому етапі сезону Діамантової ліги в китайському Сямені він з першої спроби взяв планку на висоті 6,24 метра.

24-річний швед на один сантиметр побив попередній світовий рекорд – 6,23 метра, встановлений ним же у фіналі Діамантової ліги-2023 в американському Юджині.

Дюплантіс увосьме за кар'єру оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Тепер йому належать дев'ять з десяти найкращих стрибків з жердиною в історії.

Відео рекордного стрибка Дюплантіса

Armand Duplantis pobił rekord świata! pic.twitter.com/EgcC4YjcKs — Polsat Sport (@polsatsport) April 20, 2024

Срібним призером етапу Діамантової ліги в Сямені став амеркианець Сем Кендріс, якому підкорилася висота 5,82 метра. Замкнув трійку призерів китаєць Хуан Бокай (5,72 метра).

Дюплантіс – олімпійський чемпіон Токіо-2020, багаторазовий чемпіон світу та Європи, переможець фіналів Діамантової ліги 2021, 2022 та 2023 років.

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