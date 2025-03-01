Дюплантіс водинадцяте оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною (відео)

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс водинадцяте у кар'єрі оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною.

Сталося це на етапі Континентального туру в французькому Клермон-Феррані. 25-річний спортсмен виграв змагання, підкоривши планку на висоті 6,27 метра.

Дюплантіс поліпшив на один сантиметр попередній світовий рекорд (6,26 метра), який сам же встановив наприкінці серпня 2024 року на етапі Діамантової ліги в Польщі.

Відео рекордного стрибка Дюплантіса

Here is the moment Mondo Duplantis broke the World Record in the Pole Vault with 6.27m in France!!



11 World Records so far in his career!! A LEGEND.pic.twitter.com/WCXfr1qe6I — Track & Field Gazette (@TrackGazette) February 28, 2025

Арман водинадцяте в кар'єрі оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Він залишається незмінним володарем світового рекорду в цій дисципліні від лютого 2020 року.

"Просто почуваюся добре. Що можу сказати: їхав сюди заради цього. Доклав усіх зусиль, щоб зробити це і зробив", – наводить слова Дюплантіса після встановлення нового світового рекорду видання Reuters.

Дюплантіс – олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024, багаторазовий чемпіон світу та Європи, переможець фіналів Діамантової ліги 2021, 2022, 2023 та 2024 років.

Читайте також:

Магучіх з найкращим результатом сезону у світі тріумфувала на турнірі у Словаччині

Український стрибун у висоту завоював другу поспіль медаль на етапі Континентального туру

Магучіх здобула "золото" на своєму першому турнірі сезону-2025