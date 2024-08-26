Дюплантіс втретє в сезоні оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною: емоційне відео

Для шведа це ювілейний, 10-й у кар'єрі світовий рекорд.

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс укотре оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Сталося це етапі Діамантової ліги-2024 в Польщі.

24-річний швед виграв змагання з результатом 6,26 метра. Він побив на один сантиметр світовий рекорд (6,25 метра), який сам же встановив на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, де здобув "золото".

Відео рекордного стрибка Дюплантіса

Друге місце посів американець Сем Кендрікс, а третє – Еммануїл Караліс із Греції. Обидва підкорили планку на висоті 6,00 метра.

Для Дюплантіса це вже третє оновлення світового рекорду цього сезону. Перше було у квітні на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені – 6,24 метра.

Арман удесяте в кар'єрі оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Він залишається незмінним володарем світового рекорду в цій дисципліні від лютого 2020 року.

"Я відчував тілом, що здатен побити світовий рекорд. Погода була абсолютно ідеальною, аби високо стрибати: жодного вітру, тепло. Все залежало лише від мене", – цитує Дюплантіса шведський мовник SVT.

Дюплантіс – олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024, багаторазовий чемпіон світу та Європи, переможець фіналів Діамантової ліги 2021, 2022 та 2023 років.

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