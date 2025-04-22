Дивіться "Фінал восьми" Кубка України з футзалу ексклюзивно на Київстар ТБ

Усі матчі "Фіналу восьми" Кубка України з футзалу ексклюзивно транслюватиме Київстар ТБ / © Київстар ТБ

Реклама

Від 24 до 27 квітня відбудеться вирішальна стадія Кубка України з футзалу. Усі матчі ексклюзивно транслюватимуться на платформі Київстар ТБ.

У "Фіналі восьми" Кубка України візьмуть участь найсильніші клуби країни, серед яких чинний чемпіон "Ураган" (Івано-Франківськ), лідер сезону "Аврора" (Київ), амбітні дебютанти та досвідчені претенденти. Усі матчі будуть доступні у плейлисті "Футзал.Екстра-ліга".

Розклад матчів "Фіналу восьми" Кубка України 2024/25:

24 квітня – чвертьфінали:

Реклама

11:00 – "Суха Балка" (Жовті Води) – "Енергія" (Львів)

13:30 – SkyUp Futsal (Київ) – "Любарт" (Луцьк)

16:00 – "Ураган" (Івано-Франківськ) – "Сокіл" (Хмельницький)

18:30 – "Аврора" (Київ) – "Кардинал" (Рівне)

26 квітня – півфінали:

13:00 – переможець пари SkyUp / "Любарт" – переможець пари "Ураган" / "Сокіл"

16:00 – переможець пари "Суха Балка" / "Енергія" – переможець пари "Аврора" / "Кардинал"

27 квітня – фінал:

14:00 – переможці півфіналів

До слова, від 3 травня стартують чвертьфінальні серії плейоф Екстра-ліги. Чинний чемпіон – київський "ХІТ" – боротиметься за третій поспіль титул. Серед претендентів – "Аврора", "Сокіл", "Енергія", "Ураган", SkyUp Futsal, а також новачки найвищого дивізіону – "Суха Балка" та "Атлетик Футзал".

Стежити за розвитком подій можна виключно на Київстар ТБ. Нагадуємо, що доступ до перегляду контенту надається абонентам усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Також на Київстар ТБ можна буде переглянути інші спортивні трансляції, зокрема 26 тур УПЛ: "Шахтар" – "Динамо", мініфутбол: Ігри націй за участі збірної України, чемпіонський бій Сергія Радченка проти Кевіна Лерени за титул WBC у бриджервейті та багато іншого.

За всіма спортивними подіями на Київстар ТБ стежте у зручному розділі "Розклад", де кожен знайде трансляцію на свій смак.