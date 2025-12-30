Дивом залишився живим: Мережею розлетілися кадри страшної аварії за участю Джошуа

Ентоні Джошуа / © Associated Press

Мережею розлетілися кадри жахливої ДТП, у яку потрапив у Нігерії ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

На опублікованих фото видно, що від автомобіля Lexus, у якому перебували п'ятеро людей включно з Ей Джеєм, унаслідок зіткнення з вантажівкою майже нічого не залишилося.

Передню частину джипа Джошуа вщент розплющило, життя боксеру врятувало те, що він у момент аварії сидів на задньому сидінні. Ентоні дістав незначні травми та був доправлений до лікарні. Його стан – стабільний.

На відео видно, як Джошуа допомагають вибратися з машини. Під час цього обличчя боксера сповнене болю.

Двоє людей, які сиділи спереду, загинули на місці аварії. Жертвами страшного ДТП стали Роберт Латц та Сіна Гамі. Перший був особистим тренером Ей Джея, а другий – тренером з фізичної підготовки. Обидва були близькими друзями Джошуа.

У своєму останньому бою Джошуа у ніч проти 20 грудня в Маямі нокаутував блогера Джейка Пола.

Ей Джей здобув дострокову перемогу в шостому раунді, до цього тричі відправивши Пола в нокдаун. Після бою зірка YouTube повідомив, що британець зламав щелепу йому в двох місцях, опублікувавши рентгенівський знімок.

Для 36-річного Джошуа це 29-та перемога на професійному рингу (26 – нокаутом) за 4 поразок, двох з яких він зазнав від українця Олександра Усика.

Після своєї перемоги над блогером Ентоні кинув виклик іншому ексчемпіону світу в надважкій вазі Тайсону Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше Джошуа показав, як готується до бою з Джейком Полом під керівництвом українського тренера.