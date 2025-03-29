"Дженоа" з Малиновським програла "Ювентусу" в матчі чемпіонату Італії (відео)

"Ювентус" – "Дженоа" / © facebook.com/Juventus

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"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зазнала поразки від "Ювентуса" у виїзному матчі 30-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на "Ювентус Стедіум" у Турині завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний і переможний гол у цьому поєдинку "б'янконері" забили на 25-й хвилині – 19-річний турок Кенан Їлдиз влучно пробив по воротах після передачі Душана Влаховича.

Малиновський розпочав матч з лавки запасних і з'явився на заміну на 71-й хвилині. Результативними діями 31-річний українець не відзначився, одразу після свого виходу на поле заробивши жовту картку.

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Для Малиновського це був лише третій матч після важкої травми, через яку він був змушений пропустити пів року.

У попередньому поєдинку генуезців проти "Лечче" український хавбек зробив два асисти, які допомогли його команді здубути перемогу з рахунком 2:1.

Загалом цього сезону Малиновський провів вісім матчів у чемпіонаті Італії, відзначившись двома гольовими передачами.

Зазначимо, що поєдинок проти "Дженоа" став дебютним для Ігора Тудора на посаді головного тренера "Ювентуса". Хорватський фахівець замінив біля керма туринського клубу Тьяго Мотту.

Огляд матчу "Ювентус" – "Дженоа"

Буде додано незабаром.

Після цієї поразки "Дженоа" (35 очок) залишилася на 12-му місці у турнірній таблиці Серії А. "Ювентус" (55 балів) посідає п'яту сходинку.

У наступному турі Серії А "грифони" 4 квітня приймуть "Удінезе", а "Стара синьйора" 6 квітня на виїзді зустрінеться з "Ромою" українського форварда Артема Довбика.