- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 318
- Час на прочитання
- 2 хв
Джейк Пол обійшов Усика: опубліковано рейтинг найбагатших боксерів в історії
Олександр Усик розташовується на десятій сходинці в цьому рейтингу.
Відомий британський портал GiveMeSport опублікував оновлений рейтинг найбагатших боксерів в історії.
До топ-10 увійшов лише один українець – володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик, який посідає десяте місце із заробітком у 120 мільйонів доларів.
Інші дві українські легенди світового боксу – Володимир і Віталій Клички – розташувалися на 12-й і 13-й позиціях відповідно. Володимир заробив 90, а Віталій – 80 мільйонів доларів.
Рейтинг очолює американець Флойд Мейвезер, який за свою багаторічну кар'єру заробив 400 мільйонів доларів.
Другу та третю сходинки посідають мексиканець Сауль Альварес і американець Джордж Форман, які заробили по 300 мільйонів доларів.
На четвертому місці йде філіппінець Менні Пак'яо, який за кар'єру зробив собі статки у 220 мільйонів доларів.
А ось на п'яту позицію неочікувано піднявся блогер-боксер Джейк Пол (200 мільйонів доларів), який нещодавно нокаутом програв ексчемпіону світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.
Рейтинг найбагатших боксерів в історії від GiveMeSport
1. Флойд Мейвезер – 400 млн доларів
2. Сауль Альварес – 300 млн доларів
3. Джордж Форман – 300 млн доларів
4. Менні Пак'яо – 220 млн доларів
5. Джейк Пол – 200 млн доларів
6. Оскар Де Ла Хойя – 200 млн доларів
7. Ентоні Джошуа – 199 млн доларів
8. Тайсон Ф'юрі – 160 млн доларів
9. Леннокс Льюїс – 140 млн доларів
10. Олександр Усик – 120 млн доларів
11. Шугар Рей Леонард – 120 млн доларів
12. Володимир Кличко – 90 млн доларів
13. Віталій Кличко – 80 млн доларів
14. Раян Гарсія – 50 млн доларів
15. Мухаммед Алі – 50 млн доларів
Свій останній бій Усик провів у ніч проти 20 липня цього року, коли на стадіоні "Вемблі" в Лондоні нокаутував Даніеля Дюбуа. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC, а також здобув титул IBF, яким володів британець.
Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.
У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.
Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Олександр планує повернутися на ринг 2026 року та вже заявив, що хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.
Українцю вже дозволили провести добровільний захист титулу WBC і самостійно обрати собі суперника для наступного поєдинку.