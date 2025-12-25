Джейк Пол обійшов Усика: опубліковано рейтинг найбагатших боксерів в історії

Олександр Усик / © Associated Press

Відомий британський портал GiveMeSport опублікував оновлений рейтинг найбагатших боксерів в історії.

До топ-10 увійшов лише один українець – володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик, який посідає десяте місце із заробітком у 120 мільйонів доларів.

Інші дві українські легенди світового боксу – Володимир і Віталій Клички – розташувалися на 12-й і 13-й позиціях відповідно. Володимир заробив 90, а Віталій – 80 мільйонів доларів.

Рейтинг очолює американець Флойд Мейвезер, який за свою багаторічну кар'єру заробив 400 мільйонів доларів.

Другу та третю сходинки посідають мексиканець Сауль Альварес і американець Джордж Форман, які заробили по 300 мільйонів доларів.

На четвертому місці йде філіппінець Менні Пак'яо, який за кар'єру зробив собі статки у 220 мільйонів доларів.

А ось на п'яту позицію неочікувано піднявся блогер-боксер Джейк Пол (200 мільйонів доларів), який нещодавно нокаутом програв ексчемпіону світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії від GiveMeSport

1. Флойд Мейвезер – 400 млн доларів

2. Сауль Альварес – 300 млн доларів

3. Джордж Форман – 300 млн доларів

4. Менні Пак'яо – 220 млн доларів

5. Джейк Пол – 200 млн доларів

6. Оскар Де Ла Хойя – 200 млн доларів

7. Ентоні Джошуа – 199 млн доларів

8. Тайсон Ф'юрі – 160 млн доларів

9. Леннокс Льюїс – 140 млн доларів

10. Олександр Усик – 120 млн доларів

11. Шугар Рей Леонард – 120 млн доларів

12. Володимир Кличко – 90 млн доларів

13. Віталій Кличко – 80 млн доларів

14. Раян Гарсія – 50 млн доларів

15. Мухаммед Алі – 50 млн доларів

Свій останній бій Усик провів у ніч проти 20 липня цього року, коли на стадіоні "Вемблі" в Лондоні нокаутував Даніеля Дюбуа. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Олександр планує повернутися на ринг 2026 року та вже заявив, що хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Українцю вже дозволили провести добровільний захист титулу WBC і самостійно обрати собі суперника для наступного поєдинку.