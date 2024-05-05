"Дженоа" без Малиновського на останніх хвилинах уникла поразки у "перестрілці" з "Міланом" (відео)

Команди на двох забили шість м'ячів.

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді зіграла внічию з "Міланом" у матчі 35-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" закінчився з рахунком 3:3.

Уже на п'ятій хвилині "грифонів" вивів уперед Матео Ретегі, реалізувавши пенальті. Перед перервою господарі відповіли зусиллями Алессандро Флоренці.

На старті другого тайму генуезці знову повели в рахунку – на 48-й хвилині відзначився Кейлеб Екубан.

Підопічні Стефано Піолі відігралися на 72-й хвилині – влучного удару завдав Маттео Габбія. А ще через три хвилини забив Олів'є Жиру і "россонері" вперше в цьому матчі опинилися попереду в рахунку.

Однак втримати перемогу "Мілан" не зумів. На 87-й хвилині захисник "россонері" Малік Тшау зрізав м'яч у свої ворота, що дозволило "Дженоа" врятуватися від поразки.

Малиновський не потрапив до заявки "Дженоа" на матч проти "Мілана". 31-річний українець продовжує відновлення після травми внутрішньої поверхні стегна.

Огляд матчу "Мілан" – "Дженоа"

Після цього матчу "Мілан" (71 очко) залишився на другому місці у Серії А та на шість балів випереджає "Ювентус", який має поєдинок у запасі. "Дженоа" (43 пункти) розташовується на 12-й позиції.

У наступному турі італійського чемпіонату "россонері" 11 травня приймуть "Кальярі". Днем пізніше "Дженоа" на своєму полі зустрінеться із "Сассуоло".

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