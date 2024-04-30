"Дженоа" без Малиновського розбила суперника та гарантувала збереження прописки у Серії А (відео)

"Грифони" без проблем обіграли "Кальярі".
"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома перемогла "Кальярі" в заключному матчі 34-го туру італійської Серії А – 3:0.
У першому таймі генуезці двічі розписалися у воротах гостей. На 17-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Мортен Торсбю, а через десять хвилин Мортен Френдруп збільшив перевагу своєї команди.
Після перерви "грифони" зробили рахунок розгромним – на 63-й хвилині точного удару завдав Альберт Гудмундссон.
Малиновський не потрапив до заявки "Дженоа" на матч проти "Кальярі". 30-річний українець продовжує відновлення після травми внутрішньої поверхні стегна.
Огляд матчу "Дженоа" – "Кальярі"
Таким чином, "Дженоа" (42 очки) забезпечила собі місце у Серії А наступного сезону. За чотири тури до кінця команда Альберто Джилардіно посідає 12-ту позицію з відривом у 13 пунктів від зони вильоту.
"Кальярі" з 32 очками перебуває на 14-й сходинці та продовжує боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні. Команда Клаудіо Раньєрі лише на три бали випереджає "Удінезе", який йде на 18-му місці.
У наступному турі італійського чемпіонату "Дженоа" 5 травня на виїзді зіграє з "Міланом", а "Кальярі" того ж дня прийме "Лечче".
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