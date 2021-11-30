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Дженоа - Мілан: де дивитися та ставки букмекерів на матч Шевченка проти свого колишнього клубу

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Дженоа - Мілан: де дивитися та ставки букмекерів на матч Шевченка проти свого колишнього клубу

facebook.com/genoaCFCofficial

Андрій Шевченко у ролі тренера протистоятиме команді, в якій прославився на весь світ.

У середу, 1 грудня, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко проведе третій поєдинок на чолі італійського "Дженоа".

У 15-му турі Серії А "грифони" прийматимуть "Мілан", де Шевченко провів найбільш успішну частину своєї ігрової кар'єри. Саме в складі "россонері" Андрій виграв "скудетто", Лігу чемпіонів і став володарем "Золотого м'яча".

Поєдинок "Дженоа" - "Мілан" відбудеться на стадіоні "Луїджі Ферраріс" в Генуї. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Дженоа - Мілан

На території України поєдинок Шевченка проти його колишнього клубу покаже відеосервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором матчів Серії А.

Прогнози букмекерів на матч Дженоа - Мілан

Абсолютним фаворитом зустрічі у букмекерів є команда Стефано Піолі. На перемогу "россонері" можна поставити з коефіцієнтом 1,64. Нічия - 4,15. Тріумф підопічних Шевченка - 5,30.

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