Дженоа - Мілан: де дивитися та ставки букмекерів на матч Шевченка проти свого колишнього клубу

Дженоа - Мілан: де дивитися та ставки букмекерів на матч Шевченка проти свого колишнього клубу

Андрій Шевченко у ролі тренера протистоятиме команді, в якій прославився на весь світ.

У середу, 1 грудня, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко проведе третій поєдинок на чолі італійського "Дженоа".

У 15-му турі Серії А "грифони" прийматимуть "Мілан", де Шевченко провів найбільш успішну частину своєї ігрової кар'єри. Саме в складі "россонері" Андрій виграв "скудетто", Лігу чемпіонів і став володарем "Золотого м'яча".

Поєдинок "Дженоа" - "Мілан" відбудеться на стадіоні "Луїджі Ферраріс" в Генуї. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Дженоа - Мілан

На території України поєдинок Шевченка проти його колишнього клубу покаже відеосервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором матчів Серії А.

Прогнози букмекерів на матч Дженоа - Мілан

Абсолютним фаворитом зустрічі у букмекерів є команда Стефано Піолі. На перемогу "россонері" можна поставити з коефіцієнтом 1,64. Нічия - 4,15. Тріумф підопічних Шевченка - 5,30.

У перших двох поєдинках на чолі генуезького клубу Шевченко програв "Ромі" Жозе Моурінью (0:2) та зіграв унічию з "Удінезе" (0:0) . "Грифони" йдуть у зоні вильоту, посідаючи 18-те місце після 14 турів.

та . "Грифони" йдуть у зоні вильоту, посідаючи 18-те місце після 14 турів. "Мілан" в останніх двох матчах Серії А поступився "Фіорентіні" (3:4) та зазнав поразки від "Сассуоло" (1:3) . "Червоно-чорні" перебувають на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи на три бали від "Наполі", та випереджаючи на одне очко "Інтер".

та . "Червоно-чорні" перебувають на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи на три бали від "Наполі", та випереджаючи на одне очко "Інтер". У 16-му турі Серії А команда Шевченка 5 грудня в гостях зіграє з "Ювентусом", а "россонері" днем раніше приймуть "Салернітану".

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