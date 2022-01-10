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"Дженоа" може звільнити Шевченка найближчим часом - журналіст

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"Дженоа" може звільнити Шевченка найближчим часом - журналіст

twitter.com/GenoaCFC

Українець поки не здобув жодної перемоги в Серії А.

Італійська "Дженоа" протягом найближчих годин може звільнити головного тренера - Андрія Шевченка.

Про це повідомили одразу двоє авторитетних журналістів - Джанлука Ді Марціо та Ніколо Скіра.

Причиною подібного рішення керівництва "грифонів" є незадовільні результати команди у внутрішній першості. Так, від моменту призначення Шевченка на тренерський місток генуезців у листопаді 2021 року, клуб не здобув ще жодної перемоги, хоча зіграно було вже дев'ять поєдинків. Єдину перемогу біля керма "Дженоа" українець здобув у Кубку Італії, обігравши в рамках 1/16 фіналу "Салернітану" (1:0).

Останньою краплею щодо результатів Шевченка в "Дженоа", може стати нещодавня домашня поразка від прямого конкурента за путівку залишитися в Серії А - "Спеції" (0:1).

  • "Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19 позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, колектив Шевченка відділяє п'ять балів;
  • "Грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок під керівництвом Шевченка у внутрішній першості, забивши всього три голи;
  • Наступний матч "Дженоа" проведе 13-го січня, коли в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії зустрінеться на виїзді з "Міланом".
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