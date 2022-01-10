"Дженоа" може звільнити Шевченка найближчим часом - журналіст

Українець поки не здобув жодної перемоги в Серії А.
Італійська "Дженоа" протягом найближчих годин може звільнити головного тренера - Андрія Шевченка.
Про це повідомили одразу двоє авторитетних журналістів - Джанлука Ді Марціо та Ніколо Скіра.
Причиною подібного рішення керівництва "грифонів" є незадовільні результати команди у внутрішній першості. Так, від моменту призначення Шевченка на тренерський місток генуезців у листопаді 2021 року, клуб не здобув ще жодної перемоги, хоча зіграно було вже дев'ять поєдинків. Єдину перемогу біля керма "Дженоа" українець здобув у Кубку Італії, обігравши в рамках 1/16 фіналу "Салернітану" (1:0).
Останньою краплею щодо результатів Шевченка в "Дженоа", може стати нещодавня домашня поразка від прямого конкурента за путівку залишитися в Серії А - "Спеції" (0:1).
Andriy #Shevchenko could be sacked by #Genoa in the next hours. Rossoblù’s management are evalutating his position after the defeat against Spezia. It will be a long night of reflections... #transfers https://t.co/rJUJD9nd7k— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2022
#Genoa, riflessioni in corso sul futuro di #Shevchenkohttps://t.co/wbnhv7voQm— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 9, 2022
- "Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19 позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, колектив Шевченка відділяє п'ять балів;
- "Грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок під керівництвом Шевченка у внутрішній першості, забивши всього три голи;
- Наступний матч "Дженоа" проведе 13-го січня, коли в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії зустрінеться на виїзді з "Міланом".